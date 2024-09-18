У вагітної стався викидень через золотистого ретривера: що сталося і як покарали власника

У Китаї суд зобов'язав власника собаки виплатити 90 000 юанів (12 600 доларів США) компенсації вагітній жінці, у якої стався викидень після того, як тварина на неї накинулася.

Про це повідомляє SCMP.

41-річна жінка завагітніла після декількох операцій екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) протягом трьох років.

Інцидент стався на початку цього року, коли майбутня мама на ім'я Янь йшла через свій житловий квартал, щоб забрати посилку з кур'єрської станції. Раптом з будинку вибіг золотистий ретривер і попрямував до неї. Янь злякалася і відступила назад, пошкодивши при цьому спину. Вона також одразу відчула щось в області талії та нижньої частини живота.

Була викликана поліція, яка відреагувала на суперечку між Янь і власником собаки, прізвище якого Лі.

Пізніше того ж дня Янь відвідала лікарню і залишилася там на ніч. Наступного ранку лікарі не змогли виявити серцебиття плоду.

"Я була вагітна майже чотири місяці. Після того, як мене налякав собака, я відчула біль у животі. Я звернулася до лікарні, але, на жаль, мою дитину не вдалося врятувати", - розповіла Янь. "Мені дуже важко народити цю дитину. Я проходила лікування ЕКЗ протягом трьох років. Тепер у мене стався викидень. Моє серце розбите".

Після цього інциденту Янь подала позов проти Лі. Суд виніс рішення на її користь, зобов'язавши його виплатити 90 000 юанів за фізичні та емоційні страждання, завдані під час зустрічі.

Лі визнав, що його золотистий ретривер не був на повідку, але стверджував, що собака, як тварина-помічник для людей з вадами зору, нікому б не заподіяв шкоди. Він також поклав певну провину на Янь, стверджуючи, що вона повинна була бути більш обережною, знаючи про ризики, пов'язані з її вагітністю за допомогою ЕКЗ.

Відповідно до китайського Закону про запобігання епідеміям серед тварин, власники домашніх тварин зобов'язані тримати своїх собак на повідку в громадських місцях. Покарання за порушення можуть містити штрафи до 200 юанів (28 доларів США), а якщо собака травмує когось, власник несе юридичну відповідальність за завдані збитки.

Суд постановив, що жінці на 15-му тижні вагітності цілком дозволено гуляти біля свого будинку.

Суд визначив, що викидень Янь стався через те, що вона злякалася собаки Лі, який повинен був бути на повідку. У результаті, вимога Янь про компенсацію від Лі була задоволена.

Нагадаємо, нещодавно у Китаї жінка знайшла людський орган у прянику. Виробники кажуть, що "неможливо", щоб щось прослизнуло через рентгенівський контроль.

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