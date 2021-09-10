"У валізі бомба": в США жінка, яка запізнювалася на рейс, влаштувала переполох в аеропорту

"У валізі бомба": в США жінка, яка запізнювалася на рейс, влаштувала переполох в аеропорту

Жінку заарештовано після інциденту.

Американка Марина Вербітскі з родиною запізнювалася на рейс з Флориди до Чикаго і спробувала затримати виліт свого рейсу, заявивши, що на борту літака бомба.

Про це повідомляє газета Daily Mail.

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За даними видання, 46-річна жінка прийшла до виходу на посадку, коли її літак вже вирулював на злітно-посадкову смугу разом з зареєстрованим багажем.

Вона зажадала, щоб борт зупинили, оскільки інакше, за словами жінки, її син запізниться на навчання. Однак співробітники аеропорту жінці відмовили.

Тоді, як пізніше повідомили в поліції, Вербітскі влаштувала перепалку з охоронцями. Коли їй сказали, що її багаж вже перебуває в літаку, жінка заявила, що в одній з її валіз знаходиться бомба.

Жінку негайно заарештували, виліт літака все ж відклали, а пасажирів евакуювали. Охоронці обшукали літак, проте бомби не знайшли.

Жінці пред'явлено звинувачення у неправдивому повідомленні про "закладення бомби, вибухової речовини або зброї масового ураження".

Нагадаємо, у московському аеропорту "Шеремєтьєво" пасажир рейсу Москва-Анталія відкрив в літаку люк аварійного виходу, бо було спекотно у салоні.

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