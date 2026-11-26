Українець підпалив себе у Варшаві / © inpoland

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У Варшаві 22-річний громадянин України облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив неподалік Президентського палацу.

Громадянство постраждалого в етері телеканалу TVP Info підтвердив польський сенатор і колишній міністр закордонних справ Гжегож Схетина, посилаючись на дані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

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За інформацією польського МВС, молодий чоловік прибув до місця події з рюкзаком. Усередині були легкозаймиста рідина та документи. Хлопець облив голову й тіло цією речовиною, після чого підпалив себе.

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Полум’я вдалося швидко загасити. Українцю одразу надали першу допомогу — неподалік перебувала бригада екстреної медичної допомоги.

Однак парамедики повідомили, що отримані чоловіком опіки становлять загрозу для його життя.

Видання Fakt поширило неофіційну інформацію про те, що причиною такого вчинку могло стати ставлення до українців у Польщі.

За даними журналістів, чоловіка звати Едвард. Він нібито прийшов до Президентського палацу, щоб вимагати рівного ставлення до громадян України та Польщі.

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Також повідомляється, що в його рюкзаку знайшли документи з викладеними вимогами. Водночас офіційного підтвердження цієї версії немає: обставини та мотиви самопідпалу наразі з’ясовують.

Раніше повідомлялося, що у Польщі розгорівся скандал через серію провокаційних написів «Slava UPA» на історичних пам’ятниках у Варшаві та інших містах.

Ми раніше інформували, що російські спецслужби готували диверсію на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. За задумом Москви, відповідальність за провокацію мали покласти на Україну.

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