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У Варшаві 26-річний чоловік напав з ножем на 15-річних українців – ЗМІ

У Варшаві 26-річний чоловік напав з ножем на 15-річних українців – ЗМІ

Черговий напад на українців у Польщі / Фото: inpoland

26-річний громадянин Узбекистану поранив ножем двох 15-річних хлопців з України.

У Бродненському парку Варшави 26-річний чоловік з ножем у руках напав на двох 15-річних хлопців.

Про це передає газета Wyborcza.pl.

26-річний нападник є вихідцем з Узбекистану. Він прибув на місце інциденту з рюкзаком компанії по доставці їжі.

За неофіційними даними, постраждалі підлітки є громадянами України. Вони були госпіталізовані з пораненнями рук і живота. Стан їхнього здоров'я, мотиви нападника та інші деталі конфлікту поки невідомі.

"26-річний іноземець поранив ножем двох 15-річних хлопців, яких доставили до лікарні. Я не можу сказати, в якому вони стані. На місці працюють поліцейські. Ми встановлюємо обставини події та пояснюємо мотиви нападу. 26-річний чоловік був заарештований", – каже представник Головного управління поліції Варшави.

"Гуляли з дітьми. Ми почули крики і побачили, як біжить хлопчик. Ми побачили, що двоє хлопців були в крові. В одного хлопця ножове поранення під лівою рукою, дві рани під ребрами, а в іншого – поранення правої руки", – розповів рятувальник, який випадково опинився поруч.

Раніше повідомлялся, що в Польщі жорстоко вбили 38-річну українку – без матері залишилося троє дітей.

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"Лежали на землі, а нападники били їх ножем!" У ПОЛЬЩІ НАПАЛИ НА УКРАЇНЦІВ! 

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