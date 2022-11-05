У Варшаві біля угорського посольства із задниці “Путіна” витягли “Орбана”: фото

Своєрідною ляльковою виставою активісти привернули увагу до залежності угорського прем’єр-міністра від чинної влади в Кремлі.

У суботу, 5 листопада, учасники акції принесли до посольства Угорщини у польській столиці Варшаві ляльку Путіна, із задниці якої стирчала фігура угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Спільними зусиллями вони звільнили “Орбана” із його неприємного полону.

Відповідні фото опубліковані на Facebook-сторінці громадської ініціативи "Euromaidan-Warszawa", яка була організатором акції.

У повідомленні у соцмережі йдеться про те, що цим художнім виступом активісти хотіли показати свою опозицію політиці угорського уряду, який не підтримує антиросійські санкції Євросоюзу через розв’язану Кремлем війну в Україні.

“Тисячі вбитих людей, закатовані, зґвалтовані діти, зруйновані домівки мільйонів людей - все це робить Росія сьогодні за підтримки угорського уряду. Саме Росія - держава-терорист - руйнує сьогодні економіку багатьох країн, а не європейські санкції!” - йдеться у дописі.

Учасники акції мали з собою прапори Польщі, Угорщини, України та Європейського Союзу, а також плакати польською, угорською та англійською мовами: "Орбан, чим пахне російський газ", "Путіну пох*й на Угорщину", "Росія - країна терорист", "Орбан, це му*ак".

“Ми віримо, що якщо Віктор подивиться на світ з іншої точки зору, то зможе побачити, що Росія - держава-терорист, що їхній газ не тільки смердить, але й смертельний, і що Росія - причина економічної кризи у світі і, зокрема, в Угорщині, а не санкції ЄС”. - написали активісти у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан знову розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії, назвавши їх “невдалими”, і спробував пояснити, чому він як лідер Угорщини закликає до припинення вогню в Україні та мирних переговорів.

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