У Варшаві дрон кружляв над урядовими будівлями, затримані білоруси

Туск заявив, що над будівлею уряду Польщі нейтралізували дрон.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

У центрі Варшави польські спецслужби знешкодили безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією.

Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск у соцмережі Х.

«Нещодавно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер (однією з резиденцій президента Польщі — Ред.)», — написав Туск, не вказавши точно, коли стався інцидент.

За його словами, двох громадян Білорусі затримали. Поліція розслідує обставини інциденту.

Раніше повідомлялося, що Польща закликає до встановлення безпольотної зони над Україною.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.

