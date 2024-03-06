У Варшаві фермери влаштували масову акцію протесту перед офісом прем’єра: з собою у них антиукраїнська символіка

У Варшаві перед офісом прем’єр-міністра проходить масова акція протесту. По всьому місту перекрито рух та під’їзні шляхи до столиці.

Про це пише польське видання Polsatnew.

Як зазначається, фермери прибули до Варшави, щоб перекрити вулиці та під’їзні шляхи. На трасі S7 від Нового Двору Мазовецького багато тракторів, які намагалися в’їхати в центр столиці, були зупинені поліцією та направлені до зеленої смуги, що розділяє дороги. Співробітники Головного управління поліції Варшави нагадують, що тракторам і тихохідним транспортним засобам в’їзд до міста заборонений.

Акція протесту почалася з виконання гімну об 11:00 перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра на алеї Уяздовські. Раніше тут спалювали шини і труни, символізуючи похорони землеробства. На тлі було багато ударів і звуків ракет.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що фермери, які беруть участь у страйку, несуть антиукраїнські транспаранти.

“Ми тут, щоб сказати прем’єр-міністру, що нам болить, що він повинен знати. Все, що з ним пов’язано, і захист кордонів Польщі з надходженням неконтрольованої продукції з України, Росії та Білорусі. Нам боляче. Ми прийшли від Балтійського моря до Татр. Ми всі разом і говоримо однією мовою. Ця Зелена угода – це кінець для всіх нас. Якщо влада нас не захистить, ми загинемо. Польщі не буде. Ми всі зійшлися як один. В єдності – сила. Ми не дозволимо розділити фермерів”, – сказав під час виступу один із лідерів протесту.

Нагадаємо, що станом на 6 березня польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок до шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до країни - 2300 вантажних автомобілів.

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