Скандал з виставкою в Польщі: у Варшаві розставили стенди з військовими ЗСУ без облич

У столиці Польщі відкрили інсталяцію з фотографіями військовослужбовців України, яка викликала критику серед українського суспільства.

Її встановили в центрі Варшави ​​біля нового Музею сучасного мистецтва, пише Warszawa Life.

Основою виставки, яка має назву "Алея Героїв", стали плакати з фотографіями загиблих захисників і захисниць. Їхні обличчя були вирізані, щоб відвідувачі могли вставити свої обличчя та зробити фото, пише видання In Poland.

На кожному плакаті зображені роки життя та смерті захисників і підписи "Стань Героєм", "Стань Героїнею". Українська громада в Польщі заявила, що такий підхід до вшанування пам'яті полеглих воїнів є неприйнятним і зневажливим. Зокрема, ця інсталяція створює ризик для некоректного використання фотографій загиблих, зокрема для створення жартівливих або недоречних фото.

В соцмережах така інсталяція викликала обурення та негативні коментарі.

Виставка була представлена трьома плакатами доволі низької якості, на яких, зокрема, були зображені живі військові, пише Радіо трек.

Варто зауважити, що сторінка організаторів інсталяції "Відкрита кризова майстерня" в соцмережі Інстаграм має вигляд щойно створеного акаунту з опублікованими нашвидкуруч фотографіями. Там вони заявили, що таким чином мали на меті привернути увагу до війни в Україні та до героїзму захисників.

Сторінка в соцмережах організаторів "Алеї Героїв" у Варшаві

"Акт вставляння обличчя в отвір – це двозначний і провокаційний жест. Гасло "Стань Героєм / Героїнею!" натякає на легкість прийняття героїчної долі, але водночас ставить питання про автентичність такої позиції. Робота також критично осмислює соціальну та медійну експлуатацію героїзму, показуючи, як він стає інструменталізованим і підпорядкованим певним наративам", – зауважили організатори інсталяції.

Проте після критики та обурення організатори інсталяції публічно перепросили і прибрали виставку.

Сторінка в соцмережах організаторів "Алеї Героїв" у Варшаві

"Щиро перепрошуємо за те, що образили ваші почуття. Звісно, це не було нашою метою. Навпаки, ми прагнули звернути увагу на величезну самопожертву, якої вимагає боротьба за свободу України, а через неї й Польщі", – йдеться на сторінці творців виставки в соцмережі.

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