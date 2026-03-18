У Варшаві пасажир відкрив двері літака під час руху і вистрибнув: що з ним сталося

У варшавському аеропорту стався інцидент із пасажиром рейсу з Тенеріфе: чоловік під час вирулювання літака самостійно відкрив двері та залишив борт через аварійний трап.

Про це повідомило видання in Poland.

Як повідомили у прикордонній службі, 12 березня правоохоронці отримали сигнал про неадекватну поведінку одного з пасажирів. Коли літак уже прямував до місця стоянки, він відкрив двері, що спричинило автоматичне розгортання аварійного трапа. Після цього чоловік спустився на злітну смугу та намагався втекти, однак його швидко затримали. Через агресивну поведінку до нього застосували силу та кайданки.

За словами екіпажу, 27-річний громадянин Іспанії ще під час польоту порушував порядок: відмовлявся сідати на своє місце, конфліктував із бортпровідниками та пасажирами, а також кілька разів ударив одного з членів екіпажу.

Після затримання чоловікові ввели заспокійливі препарати. Його взяли під варту за створення загрози безпеці авіаперельотів.

Наразі проти іноземця відкрито досудове провадження. Також ухвалено рішення про його депортацію з Польщі. Суд постановив помістити чоловіка до охоронюваного центру для іноземців на три місяці.

