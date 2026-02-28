У Варшаві пʼяні злодії у магазині побили касирок-українок

Поліція в Польщі / © Associated Press

Реклама

В одному із магазинів у центрі польської столиці Варшави 19-річна жінка та 30-річний чоловік намагалися здійснити дрібну крадіжку, сховавши під одягом та в рюкзаку кілька пачок чіпсів. Коли касирки, які є громадянками України, не дозволили їм втекти із неоплаченим товаром, злодії влаштували з ними бійку.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza з посиланням на варшавську поліцію.

Інцидент стався напередодні, 27 лютого.

Реклама

За даними слідства, підозрювані, яких касирки не випустили з магазину, зачинивши двері, поводилися агресивно. Вони погрожували жінкам насильством та смертю, одну з них побили. Крім того, пара ображала українок через їхню національність.

За лічені хвилини поліція прибула на місце події та затримала агресивну пару, а потім доставила їх до відділку. Алкотестер показав, що у 19-річної жінки було майже 3 проміле алкоголю, тоді як у чоловіка — більш, ніж 1 проміле.

Запис із камер спостереження підтвердив агресивний та умисний характер дій підозрюваних. Камери також зафіксували, щоу певний момент чоловік почав повертати раніше заховані речі на полиці.

19-річній жінці та 30-річному чоловікові було пред’явлено звинувачення у збройному пограбуванні та образі особи за національністю. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Реклама

Нагадаємо, раніше за крадіжку круасанів із супермаркету в словацькому місті Кошице було затримано 23-річного уродженця Закарпаття. На подив місцевої поліції, під час перевірки документів з’ясувалося, що українець перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.