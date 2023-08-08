У Варшаві по вулицях розкидали гроші: люди кинулись збирати купюри, але їм не пощастило

У столиці Польщі Варшаві невідомі розкидали по вулиці гроші. Коли перехожі кинулись їх збирати - прибула муніципальна варта і забрала знахідку.

Про це пише onet.pl.

По вулицях одного із районів столиці Польщі невідомі розкидали 50 та 100 злотих. Жителі Варшави збирали гроші на тротуарі, коли поруч несподівано з'явилася муніципальна варта.

Проїжджаючи вулицею Філдорфа, муніципали помітили жінку, яка нахилилася над газоном і збирала розкидані банкноти. Поруч, на перехресті з вулицею Абрахама, група людей робила те саме. Поліцейські, які патрулювали, вирішили втрутитися.

Вийшовши з машини, правоохоронець підійшов до людей, зайнятих збором грошей, і запитав, що сталося і кому належать розкидані банкноти. Однак ніхто не знав відповідей на ці питання. Гроші просто лежали на траві та асфальті. Як описали це самі охоронці, "перехожі збирали банкноти, як гриби". Тоді міська варта забрала у людей чужі гроші.

"Таким чином, людина, яка втратила гроші, може звернутися до відділення і "назвати точну суму, яку вона втратила, і пояснити, за яких обставин вона втратила гроші. Після цього він зможе їх отримати". - пояснив речник варшавської муніципальної поліції.

Нагадаємо, у Польщі голий поліцейський "гарчав" і бігав за дітьми.

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