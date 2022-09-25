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У Варшаві почали готуватися до викиду радіації через агресію РФ в Україні: як збираються захистити поляків

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У Варшаві почали готуватися до викиду радіації через агресію РФ в Україні: як збираються захистити поляків

Радіація / Фото: Associated Press

Мерія Варшави готується до роздавання таблеток, які містять йодистий калій.

Громадяни польської столиці отримають їх, якщо в країні виявляють радіаційну небезпеку і оголосять радіаційну надзвичайну ситуацію у зв'язку з військовими діями Росії в районі атомних електростанцій України.

Про це інформує tvn24.pl. 

У межах превентивних заходів у Варшаві планують підготувати пункти розповсюдження таблеток та, за потреби, призначити координаторів, осіб, які відповідатимуть за роздавання медикаментів на території районів.

Зазначається, що для кожного громадянина Польщі забезпечено достатню кількість йодистого калію.

Нині служби, які відповідають за державну безпеку, перебувають у постійній готовності. Згідно з інформацією урядової адміністрації, ризик радіаційної аварії мінімальний. Однак, вважають, що до цього потрібно готуватися заздалегідь.

За даними агентства з атомної енергії Польщі, жодних тривожних показань вимірювальної апаратури до цього зафіксовано  не було. Там переконують, що ситуація під контролем.

Нагадаємо, Польща створить нове угруповання тероборони для посилення захисту кордону.

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