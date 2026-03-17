У Варшаві поляк із ножем напав на українця через національність: що відомо

У Варшаві напали на українця через його національність. Це сталося у трамваї на Єрусалимських алеях — одній із головних вулиць міста.

Про це повідомляє польський портал Onet.

Конфлікт між пасажирами розпочався зі словесної перепалки в трамваї. За даними журналістів, 27-річний громадянин Польщі під час суперечки дістав ніж та почав розмахувати ним у бік українця.

Поранення вдалося уникнути лише завдяки втручанню небайдужих пасажирів, які оперативно відреагували на дії нападника та викликали правоохоронців. Українець внаслідок події не постраждав. Поліція Варшави прибула на місце події та затримала підозрюваного.

«Агресивного 27-річного чоловіка вже затримано та вилучено ніж. Поліція продовжує розслідувати обставини інциденту», — підтвердили у польській поліції.

Наразі слідчі встановлюють усі деталі події, проте попередньо встановлено, що причиною агресії стала національність потерпілого. Цей випадок доповнює тривожну статистику нападів на українців у Польщі.

За офіційними даними, за 2025 рік зафіксовано 543 випадки ксенофобських злочинів проти українців. Окрім цього, кількість таких інцидентів зросла на 66% порівняно з попереднім роком.

