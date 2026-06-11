У Варшаві висунули ультиматум Зеленському: що буде з орденом Білого Орла

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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В адміністрації президента Польщі Кароля Навроцького заявляють, що процедура позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла може бути доведена до завершення, якщо українська сторона не скасує рішення щодо присвоєння підрозділу ЗСУ почесної назви «Героїв УПА».

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на керівника Управління міжнародної політики президента Польщі Марціна Пшидача.

Як зазначив Пшидач на пресконференції, «українська сторона має час належним чином проаналізувати цінність своїх відносин з Польщею».

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«Вона чудово знає, що потрібно зробити для покращення цих відносин», — додав чиновник.

Він підкреслив, що наразі «м’яч на боці України», коментуючи очікування рішення Варшави щодо нагороди.

Окремо Пшидач заявив, що рішення Києва щодо назви військового підрозділу на честь «бандитів» є неприйнятним для Польщі. За його словами, це викликало «широке обурення» суспільства, а також стало підставою для оголошення «конкретних кроків» з боку президента Навроцького.

«Тепер все залежить від української сторони… м’яч на боці України», — додав він, зазначивши, що без змін з боку Києва «процедура зрештою завершиться рішенням президента».

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Скандал між Польщею та Україною — останні новини

Між Польщею та Україною виник скандал через рішення Зеленського присвоїти одній з військових частин почесного звання «Героїв УПА». У відповідь у Польщі пригрозили забрати орден Білого Орла, який український президент отримав у квітні 2023 року.

В уряді Польщі заявили про загострення польсько-українських відносин на тлі цього конфлікту. Прем’єр-міністр Дональд Туск закликав Київ цінувати стратегічні відносини з Варшавою.

Попри скандал в уряді Польщі пообіцяли, що не будуть блокувати вступ України до Європейського Союзу. Польський прем’єр-міністр Дональд Туск наголосив, що ця підтримка обов’язково базуватиметься на чітких європейських правилах, які гарантуватимуть безпеку для самої Польщі.

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