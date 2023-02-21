У Варшаві повідомили, чи планується зустріч Байдена, Дуди і Зеленського у Польщі

США мають намір посилити санкції проти Росії за агресію проти України.

Під час візиту президента Джо Байдена до Польщі зустріч у форматі "Байден-Дуда-Зеленський" не планується. Вимір двосторонніх польсько-американських стосунків буде домінантним.

Про це заявив Марцін Пшидач, керівник відділу міжнародної політики канцелярії президента Польщі, в інтерв’ю PAP.PL.

За його словами, тристороння зустріч президентів США, Польщі та України під час візиту президента Байдена до Польщі не планується.

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Як підкреслив президентський міністр, Джо Байден також приїздить до Польщі із "послання до поляків із подякою польському уряду, президенту та суспільству за все, що ми зробили протягом останніх місяців для підтримки стабільності в цій частині світу, а також за просту людську підтримку, яку ми надаємо нашим українським сусідам".

"Є (запланована) двостороння польсько-американська зустріч. Домінантним буде вимір двосторонніх польсько-американських відносин", - сказав Пржидач.

Пшидач також послався на плани США посилити санкції проти Росії. Він підкреслив, що Польща підтримує санкції від початку агресії РФ і ще раніше закликала відключити Росію від системи SWIFT або обмежити імпорт алмазів.

"Наступні кілька пакетів санкцій на рівні ЄС і G7 призвели до ситуації, в якій Росія вже починає відчувати економічну задишку. Наступний пакет санкцій має посилити їх як в енергетичному контексті, тому що вуглеводні є основним фактором забезпечення російського бюджету, так і в сфері високих технологій, тому що російська армія також базується на імпорті технологій з розвинених країн. Якщо ці можливості будуть відрізані, росіянам буде складніше вести військові дії", - пояснив Пшидач.

На його думку, також важливо впливати на російський банківський сектор і сектор предметів розкоші.

"Четвертий важливий момент, про який говорили і прем'єр-міністр (Матеуш) Моравецький, і президент (Анджей) Дуда, - це питання конфіскації російських товарів, заморожених в європейських банках. Ці гроші можуть бути використані для підтримки України та її відновлення", - додав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 20 лютого.

За словами президента України, переговори з Байденом були дуже плідними, їхні результати відобразяться на полі бою.

Байден у Києві анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн доларів.

Після цього американський лідер прибув до Польщі, де буде у вівторок і середу.

Як Байден їхав до Києва розповіли в УЗ і показали фото.