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У Варшаві розбудили російських дипломатів вибухами та сигналами тривоги (відео)

У Варшаві розбудили російських дипломатів вибухами та сигналами тривоги (відео)

Фото: pixabay.com

Активісти нагадали про напад РФ на Україну.

У річницю вторгнення, 24 лютого, польські та українські активісти влаштували акцію у Варшаві перед будівлею, де проживають співробітники посольства Росії. 

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

Акція розпочалася близько о 6 ранку, вона супроводжувалася звуками вибухів та сиреною.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. 

За даними ЗМІ, перші німецькі танки Leopard 2 від Польщі можуть відправитися до України вже сьогодні, 24 лютого.

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