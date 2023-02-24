У Варшаві розбудили російських дипломатів вибухами та сигналами тривоги (відео)

Активісти нагадали про напад РФ на Україну.

У річницю вторгнення, 24 лютого, польські та українські активісти влаштували акцію у Варшаві перед будівлею, де проживають співробітники посольства Росії.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

Акція розпочалася близько о 6 ранку, вона супроводжувалася звуками вибухів та сиреною.

In Warsaw, Poland, activists wake up Russian diplomats at 6 a.m. with the sounds of explosions and air raid sirens. pic.twitter.com/Mb02cI3vS9 — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) February 24, 2023

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

За даними ЗМІ, перші німецькі танки Leopard 2 від Польщі можуть відправитися до України вже сьогодні, 24 лютого.

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