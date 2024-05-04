У Варшаві сталася ДТП, внаслідок якої загинули українці: що відомо

У п'ятницю, 3 травня, у Варшаві сталася смертельна ДТП за участі наших співгромадян. Так, двоє українців та білорус загинули.

Про це повідомляє PAP.

У чому причина ДТП

Стало відомо, що дорожно-транспортна пригода відбулася на вулиці Зигмунта Вогла (Вілянув, Варшава). За даними поліції, причиною аварії стало перевищення допустимої швидкості водієм і, як наслідок, втрата контролю над транспортним засобом.

У виданні деталізували, що кермувальник автівки BMW з'їхав з дороги, після чого врізався в дерево. Через це автомобіль загорівся. Аварія забрала життя двох українців та білоруса.

"Ця справа буде розслідуватися як вбивство з необережності", – відзначив речник Варшавської окружної прокуратури Шимон Банн.

Раніше некерована вантажівка в'їхала в натовп дітей на фестивалі в Киргизстані.

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