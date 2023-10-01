У Варшаві тисячі людей вийшли на антиурядовий марш за два тижні до польських виборів (фото)

Польська опозиція проводить масовий мітинг у Варшаві напередодні напружених виборів.
У Варшаві "Марш мільйонів сердець" зібрав близько 800 тисяч людей, які вийшли на вулиці міста за два тижні до парламентських виборів у країні.
Про це повідомляє Reuters.
Акцію "Марш мільйонів сердець" організувала найбільша опозиційна ліберальна партія Польщі "Громадянська платформа". За словами її лідерів, захід може вирішити майбутнє Польщі в Європейському Союзі та її демократичний статус.
Таким недільним маршем польська опозиція має на меті продемонструвати наближення "великих змін".
Сам мітинг має стати найбільшим за останні десятиліття заходом, що заохотить людей взяти участь у виборах.
"Наближаються великі зміни. Це ознака відродження Польщі", – сказав лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск під час мітингу.
Туск заявив, що провладна польська партія "Право і справедливість" може захотіти вивести Польщу з ЄС, а також назвав вибори вирішальними для прав меншин і жінок.
Міська влада Варшави заявила, що на найбільший мітинг у столиці за всю історію відвідали близько мільйона людей.
Інтернет-канал новин onet.pl повідомив, що, за його підрахунками, на мітингу були присутні близько 600-800 тисяч людей.
Тим часом голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не має наміру вступати у “зернову війну” з Польщею на тлі конфлікту між країнами через забороному експорту.
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