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У Варшаві тисячі людей вийшли на антиурядовий марш за два тижні до польських виборів (фото)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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У Варшаві тисячі людей вийшли на антиурядовий марш за два тижні до польських виборів (фото)

У Варшаві "Марш мільйонів сердець" зібрав близько 800 тисяч людей Фото: PlatformaObywatelska

Польська опозиція проводить масовий мітинг у Варшаві напередодні напружених виборів.

У Варшаві "Марш мільйонів сердець" зібрав близько 800 тисяч людей, які вийшли на вулиці міста за два тижні до парламентських виборів у країні.

Про це повідомляє Reuters.

Акцію "Марш мільйонів сердець" організувала найбільша опозиційна ліберальна партія Польщі "Громадянська платформа". За словами її лідерів, захід може вирішити майбутнє Польщі в Європейському Союзі та її демократичний статус.

У Варшаві
У Варшаві "Марш мільйонів сердець" зібрав близько 800 тисяч людей Фото: PlatformaObywatelska

Таким недільним маршем польська опозиція має на меті продемонструвати наближення "великих змін".

Сам мітинг має стати найбільшим за останні десятиліття заходом, що заохотить людей взяти участь у виборах.

"Наближаються великі зміни. Це ознака відродження Польщі", – сказав лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск під час мітингу.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Туск заявив, що провладна польська партія "Право і справедливість" може захотіти вивести Польщу з ЄС, а також назвав вибори вирішальними для прав меншин і жінок.

Міська влада Варшави заявила, що на найбільший мітинг у столиці за всю історію відвідали близько мільйона людей. 

Інтернет-канал новин onet.pl повідомив, що, за його підрахунками, на мітингу були присутні близько 600-800 тисяч людей.

Тим часом голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не має наміру вступати у “зернову війну” з Польщею на тлі конфлікту між країнами через забороному експорту.

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Дата публікації
Перегляди
2567
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