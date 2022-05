У Варшаві українці провели марш вдячності польському народу (фото, відео)

Українці прийшли подякувати полякам за гостинність та допомогу.

У Варшаві в неділю, 29 травня, відбувся марш вдячності польському народові від українців, які приїхали до Польщі після агресії Росії.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Учасники маршу вдячності зібралися перед Сеймом, а потім пішки пройшли через площу Трьох Хрестів, Новий Світ і Краківське Передмістя до Замкові площі.

На акцію запросив у Twitter посол України в Польщі Андрій Дещиця: "Друзі пізнаються на війні. Поляки - наші справжні друзі, які щодня воюють з нами!"

У Посольстві України в Польщі пояснили, що мета заходу — подякувати полякам "за сердечність і допомогу, за дружбу та підтримку, виявлені нашому народові".

Учасники маршу несли великий транспарант зі словами: "Дякую"; кільканадцятиметровий український прапор із написом "THEY ARE US" та підписами; зі словами "Щиро дякую", подякою для волонтерів та маленькі паперові прапорці Польщі та України.

Kwiaty i piosenki od Ukraińców dla Polaków, którzy od pierwszego dnia z szerokimi ramionami, otwartymi sercami i uściskami witali nas!

Przemarsz i koncert wdzięczności dla Polaków dziś w Warszawie!

Dzięnkujemy Polsko! pic.twitter.com/YKGNv33b2m — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) May 29, 2022

На Замковій площі, де завершився Марш вдячності, протягом дня проходив ярмарок українських виробів, а ввечері відбувся концерт з українськими та польськими виконавцями, зокрема, Марією Бурмакою, Kazka, TVORCHI та Poparzeni Kawą Trzy.

Раніше повідомлялося, що українські біженці у Польщі зможуть навчатися рідною мовою.

Читайте також: