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У Варшаві українці та поляки вийшли на вулиці та просять закрити небо над Україною

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У Варшаві українці та поляки вийшли на вулиці та просять закрити небо над Україною

Associated Press

Польща, як і весь світ, зараз підтримує Україну.

Українці та поляки разом вийшли на вулиці Варшави сьогодні із закликами закрити небо над Україною. Мітингувальники рухаються до будівлі посольства.

Нагадаємо, раніше українські журналісти змонтували відео із закликом президента Володимира Зеленського до міжнародної спільноти закрити небо над Україною.  Вони підкреслили: кожен день зволікання - це десятки нових смертей українських громадян.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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