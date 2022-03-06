У Варшаві українці та поляки вийшли на вулиці та просять закрити небо над Україною

У Варшаві українці та поляки вийшли на вулиці та просять закрити небо над Україною

Польща, як і весь світ, зараз підтримує Україну.

Українці та поляки разом вийшли на вулиці Варшави сьогодні із закликами закрити небо над Україною. Мітингувальники рухаються до будівлі посольства.

Нагадаємо, раніше українські журналісти змонтували відео із закликом президента Володимира Зеленського до міжнародної спільноти закрити небо над Україною. Вони підкреслили: кожен день зволікання - це десятки нових смертей українських громадян.