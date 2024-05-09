У Варшаві українки влаштували гучний прийом російському послу "на честь" 9 травня (відео)

Десятки українських жінок у четвер, 9 травня, зібралися біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві, щоб зустріли посла Росії Сєргія Андрєєва, який за традицією приїхав покласти вінок до меморіалу. Українки у білому закривавленому вбранні з написами українських міст, які окупанти намагаються зрівняти з землею, супроводжували російську делегацію криками й вигуками "терористи" та "фашисти".

Про це пише Укринформ.

Російський посол прибув в супроводі великої кількості охоронців та під пильним наглядом поліції. Андрєєв поклав квіти до пам'ятника і швидко ретирувався з місця подій.

Коло пам'ятинка також зібралась невелика група проросійських активістів й дипломатичних представників Росії та Білорусі. Вони влаштували невеликий мітинг коло меморіалу, під час якого закликали Польщу не втручатися у війну з Україною та покращити відносини з РФ.

Польські та зарубіжні журналісти, які висвітлювали цю подію, запитали в російського посла, чому Росія вбиває невинних українців.

"Росія не вбиває невинних", – коротко відповів Андрєєв.

Коли посла попросили пояснити звірячі вбивства мирних жителів Бучі, він заперечив, що "то була інсценізація".

Журналісти зазначили, що охорона Андрєєва жорстко відштовхувала репортерів та називала їх провокаторами, що призвело до невеликої сутички.

Завадити російському послу провести черговий спектакль з "вшанування пам'яті" намагалися з самого ранку 9 травня. На площі, що веде до пам'ятника, невідомі зробили для посла "червону доріжку" – розлили бутафорську "кров" і поклали "кістки", щоб він був змушений йти "по крові й кістках вбитих українців". Однак правоохоронці завадили активістам здійснити цю акцію й розчистили площу до приїзду Андрєєва.

У коментарі журналістам одна з учасниць акції, Емма Загинайко, розповіла, що їхні дії – це голос жінок, який лунає, щоб світ не забував про трагедію України.

"Мета нашої акції – щоб нас почули, щоб про нас не забули, щоб наш голос у цивілізованому світі був гучним", – наголосила активістка.

#Warszawa: pod obelisk na terenie Cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy ul. Żwirki i Wigury przybył z kwiatami ambasador Rosji Siergiej Andriejew. Na miejscu jest też grupa protestujących



Justyna Mur / Biełsat pic.twitter.com/1cA7r6tolx — Biełsat (@Bielsat_pl) May 9, 2024

Нагадаємо, в Маріуполі відбувся марш "побєдобєсія". Окупаційна влада в Маріуполі продовжує насаджувати радянську символіку та пропаганду.

Читайте також: