У Варшаві українські водії та волонтери проведуть мирну акцію біля Сейму через блокаду кордону

Українські водії, які стоять заблоковані польськими протестувальниками на кордоні, за підтримки емігрантів та волонтерів 6 грудня проведуть мирну акцію "Wspierajmy się" ("Підтримаймо один одного") біля Сейму у Варшаві.

Про це "Укрінформу" повідомив голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич.

Учасники акції проситимуть якнайшвидше розглянути на усіх відповідних комісіях та зібраннях Сейму питання розблокування перевезень на українсько-польському кордоні, що складає загрозу здоровʼю та життю людей (водіїв); створення умов для покращення експорту та імпорту між Україною та Польщею; а також посилити протидію пропаганді у Польщі.

"По-перше, ми хочемо, щоб польські законодавці приклали максимальні зусилля, і на найближчих засіданнях вони першочергово розглянули питання розблокування кордону, що напряму впливає на здоров’я і життя людей, мова йде про водіїв. По-друге, йдеться про сприяння і розвиток наших відносин", - зазначила співорганізаторка акції, громадська активістка та засновниця клубу торгівлі Україна - ЄС Вікторія Тріфан.

Тріфан висловила сподівання, що до учасників мирної акції вийде хтось з польських законодавців. Українські активісти хочуть передати листа з проханням українських організацій до маршалків Сейму і Сенату Польщі.

Нагадаємо, єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян розкритикувала польських блокувальників кордону з Україною.

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