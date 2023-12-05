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У Варшаві українські водії та волонтери проведуть мирну акцію біля Сейму через блокаду кордону

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Варшаві українські водії та волонтери проведуть мирну акцію біля Сейму через блокаду кордону

Сейм Польщі / Фото: Сейм Польщі

Мирна акція пройде у Варшаві 6 грудня.

Українські водії, які стоять заблоковані польськими протестувальниками на кордоні, за підтримки емігрантів та волонтерів 6 грудня проведуть мирну акцію "Wspierajmy się" ("Підтримаймо один одного") біля Сейму у Варшаві.   

Про це "Укрінформу" повідомив голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич. 

Учасники акції проситимуть якнайшвидше розглянути на усіх відповідних комісіях та зібраннях Сейму питання розблокування перевезень на українсько-польському кордоні, що складає загрозу здоровʼю та життю людей (водіїв); створення умов для покращення експорту та імпорту між Україною та Польщею; а також посилити протидію пропаганді у Польщі. 

"По-перше, ми хочемо, щоб польські законодавці приклали максимальні зусилля, і на найближчих засіданнях вони першочергово розглянули питання розблокування кордону, що напряму впливає на здоров’я і життя людей, мова йде про водіїв. По-друге, йдеться про сприяння і розвиток наших відносин", - зазначила співорганізаторка акції,  громадська активістка та засновниця клубу торгівлі Україна - ЄС Вікторія Тріфан.

Тріфан висловила сподівання, що до учасників мирної акції вийде хтось з польських законодавців. Українські активісти хочуть передати листа з проханням українських організацій до маршалків Сейму і Сенату Польщі.

Нагадаємо, єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян розкритикувала польських блокувальників кордону з Україною.

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