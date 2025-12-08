У Польщі затримали українців зі шпигунським обладнанням (фото)

Шпигунське обладнання / © http://wyborcza.pl

Реклама

У столиці Польщі, Варшаві, поліція затримала трьох громадян України, у яких виявили детектор шпигунських пристроїв, хакерське обладнання та техніку, здатну втручатися в стратегічні ІТ-системи.

Про це повідомляють польські видання PAP, а також Wyborcza.

Старший сержант Каспер Войтечко з центрального відділення поліції Варшави розповів, що інцидент стався під час планової перевірки на одній із центральних вулиць Варшави. Поліцейські зупинили автомобіль, у якому перебував водій та ще двоє пасажирів. Виявилося, що всі троє — громадяни України віком 43, 42 та 39 років.

Реклама

За словами Войтечко, затримані заявили, що «подорожують Європою», прибули до Польщі кілька годин тому та планували продовжити поїздку до Литви. Проте під час перевірки їхні пояснення викликали сумніви у правоохоронців.

Під час ретельного огляду автомобіля поліцейські вилучили техніку та пристрої, які можуть використовуватися для втручання у критичні ІТ-мережі. Серед знайденого:

детектор шпигунських пристроїв,

сучасне хакерське обладнання,

антени та роутери,

ноутбуки та портативні жорсткі диски,

велика кількість SIM-карт та камер відеоспостереження.

Як зазначив Войтечко, затримані не змогли пояснити призначення обладнання. Вони стверджували, що є ІТ-спеціалістами, однак під час уточнюючих запитань «забули англійську» і намагалися не відповідати на прямі питання поліції.

За інформацією прокуратури, чоловікам висунуто звинувачення у шахрайстві, комп’ютерному шахрайстві та незаконному володінні спеціалізованими комп’ютерними пристроями й програмами, призначеними для вчинення злочинів. Серед іншого йдеться про спробу пошкодження комп’ютерних даних, що мають особливе значення для національної безпеки.

Реклама

Правоохоронці продовжують розслідування та перевірку всіх вилучених пристроїв, щоб встановити, чи могли вони бути використані для шпигунської діяльності або кіберзлочинів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд Польщі попередив українців, які перебувають на території країни, про спроби вербування з боку російських спецслужб.