У Варшаві жінки масово повідомляють про зґвалтування у популярних сервісах таксі: що відомо

У Варшаві жінки масово повідомляють про зґвалтування у популярних сервісах таксі: що відомо

У Варшаві розслідують уже 20 справ щодо сексуального насильства в таксі, які жертви замовляли через популярні застосунки.

Жертвами таксистів були польки та кілька іноземок, наймолодшій з них було лише 16 років. За офіційними даними, 11 злочинів у Варшаві було скоєно торік, дев'ять — цього року.

Про це інформує місцеве видання.

Останній такий випадок стався наприкінці квітня. Молода іноземка вийшла на світанку від подруги та викликала одну із популярних нині служб таксі. Попередньо, водієм був 24-річний громадянин Грузії.

Коли дівчина їхала в авто, раптом таксист зупинився на узбіччі, почав чіплятися до клієнтки і зґвалтував її. Вона намагалася захиститися, але чоловік застосував силу.

Як виявилося пізніше, ґвалтівник їздив за чужою картою. Його було затримано наступного дня після надходження правоохоронцям повідомлення про подію.

Почерк злочинців схожий. Як правило, вони нападають на своїх жертв або на світанку, або вночі. Зупиняють авто на безлюдній вулиці, пересідають на заднє сидіння. До одних жінок домагаються, інших ґвалтують.

Також читайте У США поїздка на таксі в півтора кілометра стала жінці в 10 тисяч доларів

Підозрюваними у 20 справах названо 12 встановлених іноземців різних національностей. Національності ще вісьмох підозрюваних не встановлено. Тих підозрюваних, яких вдалося встановити, тимчасово заарештували.

У 13 випадках відбулися саме зґвалтування, в решті скоєно "інші дії сексуального характеру".

Прокуратура Польщі наполягає на внесенні змін до закону про надання ліцензій таксі та ідентифікаторів водіїв. Йдеться в тому числі про іспит з польської мови, великі психологічні перевірки, посилення контролю для виключення використання кількома людьми одного облікового запису в застосунку та введення відповідальності для операторів таксі за заподіяну водієм шкоду клієнту.

Нагадаємо, що у Польщі 49-річний чоловік познущався з 19-річної українки, яка втекла від війни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.