У Варшаві жорстоко побили українку, яка йшла забрати доньку із дитсадочка: подробиці інциденту

У Варшаві в одному з районів жорстко побили українку, яка вже 6 років мешкає у Польщі.

За фактом жорстокого побиття українки в районі Бемово у Варшаві розпочато розслідування.

Про це повідомляє Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки.

Відомо, що інцидент стався у червні, коли українка Ганна, йшла забирати доньку з дитячого садка. У цей час вона розмовляла телефоном українською мовою. Під час розмови її ззаду вдарили по голові.

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На неї напала полька, яка під час побиття кричала: "Ти українська повія, ти ганчірка, у**б*й до України, я працюю і плачу податки, а ти отримуєш 500+". ( Попри те, що за тамтешнім законом, отримувати таку допомогу можуть лише ті українці, які переїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року).

Також нападниця жбурнула телефон українки на траву. Жінка продовжувала гамселити українку, незважаючи на слова потерпілої, яка запевняла, що живе в Польщі 6 років і теж сплачує податки.

Полька зупинилися лише, коли почула голос чоловіка з балкона, який спостерігав і записував все, що відбувалося. А жінка, яка проходила повз, викликала поліцію.

Свідкам не вдалося затримати нападницю, оскільки вона поводилася агресивно. Вона подряпала чоловіка-свідка події, який спершу записував усе з балкона, а потім спустився вниз.

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Як розповіли в Центрі, під час інциденту поліція не виявила жодних ознак нападу за національною ознакою.

"Ганна дала свідчення, докладно описавши вищеописаний інцидент, але співробітники поліції прийняли лише заяву про крадіжку ланцюжка, навмисне опустивши питання про напад за національною ознакою", - описує Центр.

Тому вони самі повідомили прокуратуру про скоєння злочину на ґрунті національної ненависті і оприлюднили справу в соціальних мережах. 4 липня районна прокуратура Варшави-Жолібож розпочала розслідування публічних образ та насильства за національною ознакою. Це означає, що агресивній жінці, яка напала на Ганну, загрожує додаткове покарання до 5 років позбавлення волі за напад за національною ознакою.

Нагадаємо, у Польщі пожильці готелю пограбували українку, яка працює там покоївкою.

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