У Варшаві знайшли тіло 15-річної українки, яка зникла у січні: деталі трагедії

У Польщі знайшли тіло 15-річної українки / © inpoland

Реклама

У Варшаві (Польща) знайдено мертвою 15-річну українку Маргариту Ш., яка зникла дорогою до школи ще 10 січня цього року.

Про це повідомляє Vitrina.pl.

Близький до родини чоловік повідомив, що тіло Маргарити було знайдено ще півтора місяця тому в районі Белян. Увесь цей час тривала процедура впізнання, і лише минулої п’ятниці родина отримала офіційне підтвердження.

Реклама

«Маргариту знайшли… З болем повідомляємо, що пошуки Маргарити завершилися трагічно. Її тіло було знайдено в районі Белян близько півтора місяця тому, але процедура пізнання зайняла весь цей час. Минулої п’ятниці сім’я офіційно отримала підтвердження. Від щирого серця дякуємо всім, хто брав участь у пошуках, хто ділився інформацією, підтримував морально та сподівався разом із нами», — йшлося в повідомленні.

За попередньою інформацією, треті особи не причетні до цієї трагічної події. Сім’я планує поховати Маргариту в Україні.

Раніше повідомлялося, що з Польщі депортували 46-річного українця.