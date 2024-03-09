У Вашингтоні чоловік з молотком намагався потрапити до Капітолія – що відомо

У п'ятницю, 8 березня, був заарештований чоловік, який намагався потрапити на територію Капітолія США. Поліція знайшла в його рюкзаку молоток.

Про це пише The Hill.

Як розповіли правоохоронці США, 33-річний Крістофер Сноу, який проходив перевірку в Центрі для відвідувачів "став поводитися агресивно" після того, як поліцейський помітив молоток у його сумці під час проходження через рентгенівський апарат і "спробував провести вторинну перевірку, щоб зазирнути всередину рюкзака".

"Кілька офіцерів негайно втрутилися, щоб зупинити підозрюваного. Почалася боротьба. Співробітники (капітолійської поліції - ред.) застосували електрошокер, щоб зупинити особу та взяти її під варту. Всередині сумки знайшли молоток", - йдеться у офіційному повідомленні.

За словами чиновників, Крістофера Сноу звинувачують у нападі на поліцейського.

У виданні зазначили, що протягом 2023 року поліція Капітолія оголосила про розслідування понад 8 тисяч погроз членам Конгресу.

"З огляду на політичні з'їзди, передвиборчі кампанії членів Конгресу та багато питань, що обговорюються на Капітолійському пагорбі, цей рік буде дуже напруженим для наших спеціальних агентів", - констатував помічник шефа поліції Ашан Бенедикт.

Нагадаємо, у Польщі чоловік отримав 11 штрафів через свій одяг: який вигляд він має (фото).

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