У Вашингтоні літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером: з'явилися цікаві деталі

Літак, після зіткнення, впав у холодні води ріки Потомак, де розвалився на дві частини.

Пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером під час заходу на посадку у Вашингтоні, після чого впав у річку. І літак, і гелікоптер передавали інформацію про свій шлях і висоту перед аварією.

Про це пише BBC.

Як пишуть журналісти видання, два літаки передавали різні типи сигналів, але обидва були видимі на веб-сайті відстеження під назвою ADS-B Exchange, коли вони наближалися один до одного.

Літак надсилав сигнали ADS-B, тоді як гелікоптер Black Hawk використовував іншу систему під назвою MLAT.

"Такі літаки мають на борту системи для виявлення найближчих рейсів, зокрема систему запобігання зіткненням (TCAS)", - зазначає видання.

Дані із сайту відстеження показують, що літак American Airlines постійно знижувався, наближаючись до Вашингтонського національного аеропорту імені Рональда Рейгана з півдня. Гелікоптер летів з півночі, вздовж річки Потомак, також низхідною траєкторією.

Нагадаємо, літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines під час наближення до злітно-посадкової смуги Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні, зіткнувся в повітрі з гелікоптером UH-60 Black Hawk та обидва впали у річку Потомак. На борту літака перебували 60 пасажирів і чотири члени екіпажу.

У військовому гелікоптері, що вилетів з форту Белвуар, армійської бази у Вірджинії для виконання тренувального польоту, перебували троє американських військовослужбовців.

Наразі на місці події триває масштабна пошуково-рятувальна операція за участю водолазів. За останніми даними, рятувальники дістали з води 18 загиблих.

Аеропорт імені Рейгана тимчасово закрито через надзвичайну ситуацію.

Всі деталі про авіакатастрофу читайте у новині.

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