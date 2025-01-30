У Вашингтоні літак зіткнувся з вертольотом і впав у річку, живих не виявили — всі подробиці

Літак впав у річку Потомак на глибину два метри й розламався на дві частини. Причина аварії досі невідома.

У ніч проти 30 січня пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines, який виконував регіональний рейс з Вічіто (штат Канзас), під час заходу на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk і впав у річку Потомак. Пошуково-рятувальні роботи тривають, але шансів виявити живих пасажирів все менше.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про трагедію.

Катастрофа сталася над річкою Потомак, літак намагався приземлитися в Національному аеропорту імені Рональда Рейгана.

Зі слів очільника пожежної охорони та служби швидкої допомоги округу Колумбія Джона Доннеллі, пошуково-рятувальні роботи тривають у вкрай складних умовах.

"Ми працюємо на глибині понад 2 метри, у річці є шматки льоду, тож працювати небезпечно і важко. Складні умови для занурення", — сказав він.

На запитання про кількість тих, хто вижив, Доннеллі відповів: "Ми поки що не знаємо, але продовжуємо шукати".

Канал CBS News із посиланням на представників поліції повідомив про щонайменше 18 загиблих, яких вдалося дістати з річки.

Фото: Associated Press

Рятувальники намагають виявити живих пасажирів

Тих, хто вижив, ще не виявили. Наразі невідомо, чи є такі люди. На місці працюють 300 рятувальників, зокрема поліцейські та водолази.

Джерело агентства Reuters в армії США заявило, що гелікоптер виконував тренувальний політ, а на його борту перебували троє військових. Про їхню долю не повідомляється.

Аеропорт імені Рейгана закритий у зв'язку з "надзвичайною ситуацією".

Фото: Getty Images

Національний аеропорт Рейгана тимчасово не працює

На борту літака перебували російські фігуристи

Серед пасажирів перебували фігуристи і колишні російські тренери, розповів спортивний агент Арі Закарян.

"На борту перебували фігуристи, вони летіли з тренерами", - сказав він.

Йдеться про чемпіонів світу з фігурного катання 1994 року Євгенія Шишкова та Вадима Наумова. Що з ними - поки що точно невідомо.

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп упевнений, що зіткнення літака Bombardier CRJ700 і військового гелікоптера Black Hawk - це "ситуація, якій можна було запобігти".

"Літак був на ідеальній і звичайній траєкторії заходу на посадку в аеропорт. Вертоліт тривалий час летів прямо на літак. Ніч ясна і вогні на літаку горіли яскраво. Чому гелікоптер не піднявся чи не опустився, не повернув убік? Чому диспетчер не сказав гелікоптеру, що робити, а замість цього питав, чи бачить він літак?" — написав президент.

Фото: Getty Images

На місці катастрофи

Американські телекомпанії повідомляють, що температура води в Потомаку наразі трохи вища за нуль за Цельсієм. За такої температури людина непритомніє від переохолодження протягом 10-15 хвилин.

Варто зазначити, що це - найбільша авіатроща в США за останні 16 років.

Остання велика катастрофа комерційного авіалайнера в США сталася в лютому 2009 року, коли рейс Continental Airlines, що вилітав з Ньюарка, штат Нью-Джерсі, врізався в будинок біля аеропорту в Баффало, штат Нью-Йорк. Це був літак Bombardier Q400, під час катастрофи загинули 49 людей.

У США пасажирський літак зіткнувся з вертольотом

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