У Вашингтоні назвали умову нової зустрічі Байдена з Путіним

У Держдепі США вважають, що такі переговори можуть відбуватися "на тлі деескалації ситуації" довкола України.

У вівторок, 21 грудня, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що найближчим часом нової зустрічі президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна не планується.

Як повідомляє Reuters, про це він повідомив на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

"Немає планів робити це зараз", - сказав Блінкен, додавши, що переговори повинні відбуватися "на тлі деескалації ситуації" довкола України.

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За його словами, США сподіваються, що Росія відведе війська від кордону з Україною та знизить напруженість.

“Ведення переговорів за таких умов буде більш відповідним, ніж тоді, коли продовжується зростання напруженості”, — сказав держсекретар.

Нагадаємо, 21 грудня під час спілкування з журналістами після загальної наради послів у державній резиденції "Синьогора" президент України Володимир Зеленський нагадав про ініціативи України щодо припинення війни та мирного врегулювання на Донбасі та заявив про готовність до перемовин у будь-яких форматах за участю Російської Федерації.

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