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У Вашингтоні невідомі відкрили стрілянину у натовп: є жертви і поранені

У Вашингтоні невідомі відкрили стрілянину у натовп: є жертви і поранені

У Вашингтоні невідомі відкрили стрілянину у натовп: є жертви і поранені

Metro

Стрілків розшукують.

Три людини загинули, ще троє отримали поранення - такі наслідки стрілянини у Вашингтоні.

Про подію повідомляє столична поліція в Twitter.

За даними поліцейських, стрілянина сталася 4 вересня на північному заході американської столиці. Невідомі вийшли з автомобіля і відкрили стрілянину на вулиці у групі людей. А після цього зникли.

Влада оголосила винагороду в розмірі $ 75 тисяч за допомогу в затриманні підозрюваних.

Нагадаємо, що у Житомирі рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіла вбитих матері і доньки. 

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