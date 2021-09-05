У Вашингтоні невідомі відкрили стрілянину у натовп: є жертви і поранені

Стрілків розшукують.

Три людини загинули, ще троє отримали поранення - такі наслідки стрілянини у Вашингтоні.

Про подію повідомляє столична поліція в Twitter.

За даними поліцейських, стрілянина сталася 4 вересня на північному заході американської столиці. Невідомі вийшли з автомобіля і відкрили стрілянину на вулиці у групі людей. А після цього зникли.

Details from live:

• Confirmed shooting in 600 block of Longfellow Street, NW around 7:30pm

• 3 victims have been pronounced dead and 3 victims are suffering from non-life threatening injuries.



If you have ANY about info about the vehicle below, call 202-727-9099/text 50411 pic.twitter.com/nuWojByt12 — DC Police Department (@DCPoliceDept) September 5, 2021

Влада оголосила винагороду в розмірі $ 75 тисяч за допомогу в затриманні підозрюваних.

Нагадаємо, що у Житомирі рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіла вбитих матері і доньки.

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