У Вашингтоні пасажирський літак зіштовхнувся з гелікоптером і впав у річку: що відомо

У США літак компанії PSA Airlines зіштовхнувся з гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходу на посадку в аеропорту Вашингтона і впав у річку.

Про це інформує CNN.

Повідомляється, що літак Bombardier CRJ700 здійснював рейс №5342 авіакомпанії American Airlines з Канзасу до Вашингтона.

Зіткнення відбулося о 20:53 за місцевим часом.

Після повідомлень про катастрофу рейси в аеропорту імені Рейгана було зупинено, Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Поліція округу Колумбія заявила, що координує пошуково-рятувальні роботи в річці Потомак.

У компанії Airlines повідомили, що на борту були 60 пасажирів, а також 4 члени екіпажу, їх доля наразі невідома.

Повідомляється, що літак зіштовхнувся з військовим гелікоптером.

Про авіакатастрофу проінформований президент Дональд Трамп.

"Багато агентств зараз працюють над цим епізодом, як федеральні, так і місцеві правоохоронні органи працюють разом на місцях, щоб спробувати врятувати якомога більше життів. І президент продовжуватиме стежити за цією ситуацією", – заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт в інтервʼю FOX News, закликаючи громадськість зберігати спокій.

Раніше повідомлялося, що 179 людей загинули в авіакатастрофі в Південній Кореї після того, як літак зійшов зі злітно-посадкової смуги і розбився в міжнародному аеропорту "Муана".

Ми раніше інформували, що 28 січня на американській авіабазі Ейельсон, що розташована за 40 кілометрів від міста Фербенкс (Аляска), зазнав аварії винищувач п’ятого покоління F-35 Lightning II.

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