У Вашингтоні співробітник посольства РФ розтоптав соняшники, які туди принесли діти (фото)

Напередодні були знищені соняшники, які українці висадили через дорогу навпроти посольства РФ.

У Вашингтоні співробітник російського посольства у США потоптав соняшники, які до дипустанови принесли двоє дівчаток.

Про інцидент розповіла у своєму Facebook пані посол України у США Оксана Маркарова.

"Вашингтон, наші дні. Якийсь співробітник російського посольства зупиняється перед тим, як заїхати, і топче соняшники, які принесли двоє маленьких дівчат", – повідомила вона.

Маркарова розповіла, що напередодні соняшники, які українські дипломати висаджували через дорогу навпроти посольства РФ у квітні, також були знищені – вирвані з корінням.

"Соняшники діють на загарбників, як свята вода на чортів. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про нашу боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють нашому народові щодня. Дипломати країни-агресорки поводять себе так само підло і ницо як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність", – зазначила пані посол.

Дипломатка запевнила, що росіяни обов‘язково понесуть відповідальність на міжнародному трибуналі, "а до того всім варто бачити і пам‘ятати їх обличчя і "вчинки", документувати та робити відповідні висновки".

"Військові злочинці та брехуни – ось хто ці "емісари" насправді, це і є їхня робота", – підсумувала Маркарова.

Нагадаємо, що на окупованій частині Харківщини 18-річний "активіст" розбив герб України, йому оголосили підозру.

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