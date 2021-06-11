У Вашингтоні вакцинованих від коронавірусу пригостять цигаркою з марихуаною

Влада штату вирішила популяризувати і пришвидшити кампанію імунізації.

В американському штаті Вашингтон дорослим, які отримають щеплення від коронавірусу, дадуть безкоштовну цигарку з марихуаною.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 червня.

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Таким чином влада штату вирішила популяризувати і пришвидшити вакцинацію. Саме тому місцева рада з контролю за Обігом канабісу дозволила вакцинованим від коронавірусу дорослим отримати безкоштовну цигарку. На дармові коноплі можуть розраховувати і ті, хто отримав ще тільки одну дозу вакцини. Головна умова - це люди, старші 21 року. Крім того, щепитися варто не пізніше 12 липня, бо ж акція обмежена в часі.

Як повідомлялося, в американському штаті Колорадо у п'ятницю, 4 червня, обрали першого переможця лотереї для вакцинованих від COVID-19 громадян. Мільйон доларів виграла Саллі Слайгер з міста Мід округу Велд. У лотереї брали участь всі жителі Колорадо, старші 18 років, які отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу впродовж травня. Додаткової реєстрації не було. Всього штат планує розіграти п'ять таких призів. Окрім того, в іншій лотереї 25 учнів від 12 до 17 років зможуть отримати 50 тисяч доларів стипендії

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