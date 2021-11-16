У Вашингтоні запідозрили Росію у небезпечному випробовуванні космічної зброї

У заяві Держдепу США стверджують, що уламки, які утворилися в ході випробування, могли загрожувати Міжнародній космічній станції.

У понеділок, 15 листопада, у Держдепі США висловили припущення, що Росія на минулих вихідних провела випробування протисупутникової зброї. Внаслідок цього начебто утворилася велика кількість “космічного сміття”, уламки можуть становити загрозу іншим супутникам та навіть астронавтам на Міжнародній космічній станції.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Ми активно працюємо над ідентифікацією уламків і продовжимо вживати заходів для того, щоб усі космічні країни мали в своєму розпорядженні інформацію, необхідну для маневрування супутників у разі зіткнення”, – цитує видання заяву Космічного командування США.

Експерти стверджують, що протисупутникова зброя, яка руйнує свої цілі, створює небезпечні умови, оскільки призводить до формування хмари фрагментів, здатних зіткнутися з іншими об'єктами, а це може викликати ланцюгову реакцію на навколоземній орбіті.

За словами голови прес-служби Держдепартаменту Неда Прайса, в результаті випробування з'явилося понад 1,5 тис. уламків, що знаходяться під наглядом, і сотні тисяч фрагментів дрібнішого космічного сміття. “Випробування значно збільшить небезпеку для астронавтів та космонавтів на МКС”, - заявив він на брифінгу.

Російські збройні сили та міноборони РФ поки що не дають коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, раніше уряд КНР спростував інформацію про таємне випробування гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний боєзаряд.

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