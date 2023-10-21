У Вашингтоні зібралися “друзі України”: Маркарова повідомила про спільну заяву на саміті ЄС-США

США та ЄС непохитні у довгостроковій політичній, фінансовій, гуманітарній та воєнній підтримці Україні, а Росія має понести правові наслідки за агресію проти України, у тому числі відшкодувати збитки.

Як повідомила пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова, про це йдеться у спільній заяві за результатами саміту ЄС-США, який відбувся в суботу, 21 жовтня.

“Поки за воєнним злочинцем з держави-терористки Росії Путіним носять якісь радянські валізки в Китаї, в Вашингтоні зустрілись демократичні лідери і друзі України з чіткими меседжами підтримки України”, - написала вона на своїй Facebook-сторінці, опублікувавши фото із саміту.

Саміт США-ЄС у Вашингтоні 21 жовтня 2023 року / Фото: Оксана Маркарова/Facebook

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За словами Маркарової, президент США Джо Байден, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Шарль Мішель підтвердили відданість скоординованим крокам щодо відновлення України, захисту її енергетичного сектору, обмеження військового потенціалу агресора та продовження активної санкційної політики.

Нагадаємо, напередодні президент Джо Байден попросив у Конгресу допомогу Україні, яка протистоїть Росії. Йдеться про 61 мільярд доларів.

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