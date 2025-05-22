У Вашингтоні вбили ізраїльських дипломатів: стали відомі нові деталі та імена жертв

Вбивство дипломатів Ізраїлю у США / © Associated Press

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Увечері середи в центрі Вашингтона біля Єврейського музею застрелили двох співробітників ізраїльського посольства — Ярона Лішчинського та Сару Лінн Мілгрім. Нападник, 30-річний Еліас Родрігес із Чикаго, відкрив вогонь по групі людей, після чого намагався сховатися в самому музеї.

Про це повідомило видання Newsweek.

Після цієї трагічної події, прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав посилити захист дипмісій за кордоном.

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За словами посла Ізраїлю в США Йєхіеля Лейтера, Лішчинський готувався зробити пропозицію Мілгрім наступного тижня в Єрусалимі та вже купив обручку.

«Ми вражені та шоковані звісткою про жорстокий терористичний напад, який забрав життя двох співробітників нашого посольства у Вашингтоні — Ярона Лішчинського та Сари Лінн Мілгрім», — заявили в МЗС Ізраїлю.

За словами начальниці поліції Вашингтона Памели Сміт, напад стався, коли пара поверталася з події, що проходила в музеї. Нападник — 30-річний Еліас Родрігес із Чикаго — підійшов до групи людей і відкрив вогонь. В поліції зазначили, що перед стріляниною чоловік помітно нервував і ходив біля будівлі музею. Очевидці розповіли, що після стрілянини він увійшов до музею.

«Охоронець пустив його усередину. Мабуть, подумав, що йому потрібна допомога — він був мокрий від дощу, був у шоці, виглядав травмованим. Люди, присутні на заході, дали йому води, посадили, запитали: „З тобою все гаразд? У тебе стріляли? Що трапилося?“ А він відповів: „Викличте поліцію“», — зазначив очевидець.

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Лише коли приїхала поліція, Родрігес сам зізнався, підняв руки та дістав з кишені червоний куфій, почавши вигукувати: «Свободу Палестині» та «Є тільки одне рішення — інтифада, революція».

Вбивство дипломатів Ізраїлю в США

Увечері середи, 21 травня, в центрі Вашингтона застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон назвав подію «актом антисемітського тероризму». Інцидент засудили президент Ізраїлю Ісаак Герцог та державний секретар США Марко Рубіо,

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці Truth Social також відреагував на подію та висловив впевненість, що ці вбивства засновані на «антисемітизмі».

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МЗС України висловило співчуття Ізраїлю у зв’язку з убивством двох дипломатів у Вашингтоні. У дописі в соцмережі Х відомство назвало подію «жахливим вбивством» та передало слова підтримки родинам загиблих, та побажавши одужання пораненим.

Нагадаємо, Ізраїль обстріляв групу дипломатів із майже 20 країн і перепросив за «незручності».