У Вашингтоні відбувся перший за 30 років військовий парад (фото)

Військовий парад у США 2025 / © Associated Press

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У суботу, 14 червня, у столиці США відбувся масштабний військовий парад, присвячений 250-річчю створення армії Сполучених Штатів. Це перший такий захід у Вашингтоні за понад три десятиліття. Парад збігся із 79-річчям президента Дональда Трампа, проте офіційно влада заперечує зв’язок між двома подіями.

Парад транслював Білий дім.

У заході взяли участь близько 7 тисяч військовослужбовців, а також 84 одиниці військової техніки, серед яких 28 танків «Абрамс». Демонструвалися зразки озброєння та форми різних епох — від часів війни за незалежність до сучасних бойових систем, включно з технікою Першої та Другої світових воєн, Корейської, В’єтнамської війн і операцій у Перській затоці.

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Серед почесних гостей були президент Дональд Трамп із першою леді Меланією, віцепрезидент Джей Ді Венс із дружиною, міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці.

Військовий парад у США 2025

Військовий парад у США 2025

Військовий парад у США 2025

Військовий парад у США 2025

Військовий парад у США 2025

Військовий парад у США 2025 / © Associated Press

«Армія робить нас вільними, робить нас сильними, і сьогодні ви даєте всім американцям привід пишатися», — сказав Трамп у промові, звертаючись до військових.

Військовий парад у США 2025 / © Associated Press

Військовий парад у США 2025 / © Associated Press

Військовий парад у США 2025 / © Associated Press

Військовий парад у США 2025 / © Associated Press

Військовий парад у США 2025 / © Associated Press

Військовий парад у США 2025 / © Associated Press

Військовий парад у США 2025 / © Associated Press

Парад закінчився урочистим салютом та показом виступу парашутної команди «Золоті лицарі». Трансляцію заходу організував Білий дім.

Президент США Дональд Трамп з дружиною / © Associated Press

Військовий парад у США 2025 / © Associated Press

Військовий парад у США 2025 / © Associated Press

Військовий парад у США 2025 / © Associated Press

За даними опитування AP-NORC, близько 60% американців вважають проведення параду недоцільним видатком, адже його бюджет оцінили від 25 до 45 мільйонів доларів.

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Нагадаємо, тим часом у різних містах США перед початком параду пройшла хвиля протестів, організованих прихильниками Демократичної партії. Демонстранти виступали проти політики Трампа, зокрема щодо міграції та недавнього розгортання військових у Лос-Анджелесі для придушення протестів. Акції пройшли під гаслом «Ні королям» і охопили понад дві тисячі локацій у всіх штатах країни.