- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 2 хв
У Вашингтоні відбувся перший за 30 років військовий парад (фото)
Військовий парад до 250-річчя армії США зібрав 7 тисяч військових.
У суботу, 14 червня, у столиці США відбувся масштабний військовий парад, присвячений 250-річчю створення армії Сполучених Штатів. Це перший такий захід у Вашингтоні за понад три десятиліття. Парад збігся із 79-річчям президента Дональда Трампа, проте офіційно влада заперечує зв’язок між двома подіями.
Парад транслював Білий дім.
У заході взяли участь близько 7 тисяч військовослужбовців, а також 84 одиниці військової техніки, серед яких 28 танків «Абрамс». Демонструвалися зразки озброєння та форми різних епох — від часів війни за незалежність до сучасних бойових систем, включно з технікою Першої та Другої світових воєн, Корейської, В’єтнамської війн і операцій у Перській затоці.
Серед почесних гостей були президент Дональд Трамп із першою леді Меланією, віцепрезидент Джей Ді Венс із дружиною, міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці.
«Армія робить нас вільними, робить нас сильними, і сьогодні ви даєте всім американцям привід пишатися», — сказав Трамп у промові, звертаючись до військових.
Парад закінчився урочистим салютом та показом виступу парашутної команди «Золоті лицарі». Трансляцію заходу організував Білий дім.
За даними опитування AP-NORC, близько 60% американців вважають проведення параду недоцільним видатком, адже його бюджет оцінили від 25 до 45 мільйонів доларів.
Нагадаємо, тим часом у різних містах США перед початком параду пройшла хвиля протестів, організованих прихильниками Демократичної партії. Демонстранти виступали проти політики Трампа, зокрема щодо міграції та недавнього розгортання військових у Лос-Анджелесі для придушення протестів. Акції пройшли під гаслом «Ні королям» і охопили понад дві тисячі локацій у всіх штатах країни.