У Вашингтоні відбувся проукраїнський мітинг: зібралися представники усіх 50 штатів

Мітинг в США / © facebook.com/ostap.yarysh

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Представники американських громадських організацій, активісти, пересічні американці, які вболівають за Україну, зібралися 6 квітня на масовий мітинг біля меморіалу Лінкольна в центрі Вашингтона, що у США.

Про це пише Укрінформ.

Захід пройшов під гаслом “Стоїмо за американські цінності, підтримуємо Україну”

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“Американці мають розуміння, що наші цінності однакові – вони універсальні. Це цінності свободи, демократії, прав людини. Тож тут ми хочемо привернути увагу, що Україна зараз виборює їх у важкому протистоянні№, - зауважила в коментарі Укрінформу співорганізаторка заходу, президентка United Help Ukraine Марина Байдюк.

Мітинг відкриває заходи в рамках Українського саміту дій, який пройде в Вашингтоні по 9 квітня, коли близько 600 делегатів-представників різних штатів спілкуватимуться в офісах конгресменів і сенаторів про необхідність подальшої допомоги Україні. За її словами, мітинг додали до розкладу заходів, оскільки багато американців зверталися з проханням, що хочуть підтримати Україну, бути разом з українцями.

Вона підкреслила, що захід має неполітичний та позапартійний характер, оскільки участь у ньому беруть представники громад та неурядових організацій, які представляють усі 50 американських штатів.

Люди вийшли до меморіалу Лінкольна з різними меседжами, адресованими американській владі. При цьому увага звертається, в тому числі на недавні вбивства Росією українських дітей і цивільних.

Нагадаємо, що внаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинули вже 20 людей, серед них дев’ятеро дітей. Ще 74 людини постраждали.

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