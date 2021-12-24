У Ватикані готуються святкувати: різдвяну месу проведе Папа Римський, а головний вертеп приїхав із Перу

Італійці святкують Різдво здебільшого вдома, а не в ресторанах.

У столиці Італії - Римі, на території якого розташована католицька держава Ватикан, готуються до різдвяної меси, яка от-от розпочнеться. Очолить богослужіння Папа Франциск у соборі святого Петра, з балкона якого він уже завтра, 25 грудня, оголосить традиційне послання Urbi et Orbi — до Міста та світу.

Про це йдеться у п’ятницю, 24 грудня, в сюжеті ТСН.

Цього року на саму різдвяну месу не будуть пропускати всіх охочих, щоб не створювати натовпу з огляду на пандемію коронавірусної інфекції.

Погода у Римі зовсім не зимова, але навіть за температури +13 атмосфера скрізь панує різдвяна.

Для італійців-католиків Різдво важливіше навіть за власний день народження. Традиційно напередодні святкування вони скуповують подарунки, якими обмінюються на Різдво, та стоять в чергах за панетоне - різдвяним кексом, і хлібом.

Та вже пообіді 24 грудня тут зачинилися майже всі торгові заклади, навіть продуктові магазини. Святкують італійці Різдво здебільшого вдома, а не в ресторанах.

Головний різдвяний вертеп привезли із Перу - ця держава цьогоріч святкує 200-річчя незалежності. У цій “шопці” діва Марія, Ісусик і святий Йосип вдягнені у національні перуанські костюми.

Головна ялинка - з півночі Альп. На ній - дерев’яні іграшки і енергоощадні гірлянди. У Ватикані такими прикрасами нагадують про необхідність берегти нашу планету.

Як християни західного обряду готуються зустрічати Різдво у Ватикані

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