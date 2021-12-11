У Ватикані на площі Святого Петра запалили різдвяну ялинку (фото, відео)

Урочиста церемонія відбулася в п'ятницю.

Різдвяна ялинка Ватикану та вертеп на площі Святого Петра засяяли яскравими різдвяними вогнями.

Про це пише Vatican News.

Відомо, що 113-річне дерево - ялинка заввишки 28 метрів - було доставлено до Ватикану з північного регіону Італії, Трентіно.

Ялинка прикрашена 600 дерев'яними прикрасами, виготовленими вручну майстрами, та освітлена лампами з низьким енергоспоживанням.

Також на площі Святого Петра встановили традиційний вертеп, який є подарунком Перу та складається з більш ніж 30 статуеток у традиційних андських костюмах. Фігури виконані з кераміки, дерева та скловолокна. Ще один вертеп розмістили у залі аудієнцій імені Павла VI.

Нагадаємо:

Різдво Христове 2021 року християни західного обряду святкуватимуть в суботу, 25 грудня. В Італії обов’язковим вважається відвідування опівнічної Різдвяної меси, яку служать в храмах в ніч з 24 на 25 грудня.

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