У Ватикані назвали орієнтовний час візитів Папи Римського до Москви та Києва

Під час відвідин російської столиці глава католицької церкви сподівається на зустріч із очільником РПЦ Кирилом.

Папа Римський Франциск може приїхати з візитами до України та Росії вже в серпні. Підготовка до поїздки розпочнеться одразу після повернення понтифіка із Канади наприкінці липня.

Як повідомляє Vatican News, про це заявив секретар у відносинах із державами Ватикану Пол Річард Галлахер в інтерв'ю каналу Tg1.

За його словами, Папа переконаний, що такий візит мав би позитивні результати.

“Він сказав, що поїде в Україну, і він завжди був готовий відвідати Москву та зустрітися з російською владою", – сказав Галлахер.

Представнки Ватикану також уточнив, що Папа Римський Франциск сподівається на зустріч із головою РПЦ Кирилом.

"Я вірю, що якщо патріарх і святіший отець пройдуть весь шлях до Казахстану на конференцію світових релігій, то так, зустріч буде. Ми повинні постаратися подолати труднощі та непорозуміння для єдності церкви", – зазначив представник Святого Престолу.

Раніше Франциск заявляв, що насамперед хотів би відвідати Москву для того, щоб послужити "справі миру" та схилити російське керівництво до припинення війни проти України.

Нагадаємо, Папа Римський звинуватив Росію у "збройному завоюванні" та "імперіалізмі".

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