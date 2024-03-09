У Ватикані пояснили слова Папи Римського про “білий прапор” для України

Папа Римський Франциск використав термін “білий прапор”, запропонований його інтерв’юером зі швейцарської телерадіокомпанії RSI, щоб вказати на припинення військових дій та перемир’я, досягнуте за допомогою "сміливості переговорів". Понтифік не мав на увазі капітуляцію України.

Про це повідомив директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні в коментарі італійському агентству ANSA.

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“Надією Папи залишається те, що він завжди повторював протягом останніх років і нещодавно повторив з нагоди другої річниці конфлікту: “Я відновлюю свою глибоку прихильність до змученого українського народу і молюся за всіх, зокрема за численних невинних жертв, я благаю, щоб ми знайшли ту частку людяності, яка дозволить нам створити умови для дипломатичного рішення в пошуках справедливого і тривалого миру", - сказано у поясненні речника Ватикану.

Нагадаємо, у згаданому інтерв'ю Папа Римський Франциск заявив, що вважає “мужнім вчинком” підняти “білий прапор" та розпочати переговори Росією за участі міжнародних посередників.

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