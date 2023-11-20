У Ватикані вперше відкрили давньоримське Місто мертвих (фото)

Відвідувачі можуть побачити виставку “Життя і смерть у Римі цезарів”.

Музей Ватикану вперше відкрив для відвідувачів давньоримський некрополь Віа Тріумфаліс. Це так зване Місто мертвих.

Про це повідомляє видання Euro News.

Як зазначається, раніше поховання були доступні виключно для окремих груп вчених та спеціалістів. Проте тепер побачити історичні цінності можуть всі охочі. Відвідувачі можуть зайти сюди через нові ворота Святої Рози й побачити виставку “Життя і смерть у Римі цезарів”.

“Археологічна зона площею приблизно 1000 квадратних метрів розташована вздовж сегмента стародавньої Тріумфальної дороги, яка спочатку розташовувалася за стінами міста. Некрополь був спочатку розкопаний у 1956 році під час будівництва Ватиканського автопарку. Подальші відкриття у 2003 році, зроблені під час будівництва автостоянки, виявили ділянку Санта-Роза, яку лише нещодавно було пов’язано з попередньою знахідкою”, - пише видання.

Там також додали, що у гробницях, що датуються I-IV століттями нашої ери, здебільшого зберігаються останки “рабів, вільновідпущеників, ремісників міста Риму”.

Нагадаємо, що у неділю, 19 листопада, один із знаменитих капелюхів Наполеона Бонапарта продали на аукціоні за рекордні майже два мільйони євро.