У Ватикані вже готуються до Різдва: як прикрасили площу святого Петра (фото)

У суботу, 3 грудня, на площі Святого Петра у Ватикані засвітилася вогнями різдвяна ялинка. 30-метрове деревце привезли з маленького гірського села Розелло в регіоні Абруццо. Під час офіційної церемонії на площі також було відкрито ясла з фігурами Святого сімейства, подаровані північно-італійським селом Сутріо.

Про це повідомляє сайт Vatican News.

Площа Святого Петра у Ватикані цього року мала бути прикрашена 54-метровою білою ялицею з італійських гір. Проте безпосередньо перед вирубкою природоохоронці зазначили, що дереву понад 200 років, воно росте в заповіднику і охороняється законом. Лісоруби в останню хвилину відмовилися від рубки.

Селищу Розелло довелося спішно вибрати інше дерево, яке потім прикрасили виробами пацієнтів психіатричного реабілітаційного закладу.

Ясла та вертепні фігури з Сутрії повністю виконані з дерева.

Папа Франциск подякував представникам італійських муніципалітетів за їхні пожертви та коротко поміркував про символіку різдвяної ялинки.

“Дерево зі своїми вогниками нагадує нам про Ісуса, який приходить, щоб освітити нашу темряву, наше існування, часто замкнене в тіні гріха, страху та болю. Але це також наводить на думку про те, що людям, як і деревам, потрібне коріння, “тверді основи”, щоб залишатися міцними, рости та протистояти вітрам життя”, – наголосив Папа Франциск.

Нагадаємо, головна новорічна ялинка України буде встановлена в Києві 19 грудня.

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