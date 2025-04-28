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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Ватикані назвали дату конклаву для обрання нового Папи

Офіційне оголошення дати очікується найближчим часом.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Конклав

Конклав

У Ватикані оголосили дату конклаву для обрання нового Папи. Він розпочнеться вже наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Кардинали Римо-католицької церкви розпочнуть конклав для обрання нового Папи 7 травня. Про це повідомило Reuters високопоставлене джерело у Ватикані сьогодні.

Рішення було ухвалене під час закритої зустрічі кардиналів, яка відбулася після похорону Папи Франциска.

Офіційне оголошення дати очікується найближчим часом.

У голосуванні візьмуть участь близько 135 кардиналів віком до 80 років із різних країн світу. Вони мають обрати нового главу Церкви, яка об’єднує понад 1,4 мільярда католиків.

Попередні два конкла́ви, що відбулися у 2005 і 2013 роках, тривали лише два дні.

Раніше повідомлялося, що участь у конклаві — зібранні кардиналів для обрання нового голови Католицької церкви — візьме українець Микола Бичок.

Нагадаємо, вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.

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