Папа Римський помер / © Associated Press

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Сьогодні, 26 квітня, у Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском. Тисячі людей, серед них — світові лідери, збираються на площі Святого Петра, де відбудеться похоронна меса.

Після цього понтифіка поховають — уперше за 100 років за стінами Ватикану, у церкві Санта Марія Маджоре.

Труну із Франциском винесуть через головні двері для похорону під відкритим небом.

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Підготовка до похорону / © Associated Press

Джо Байден теж прибув на похорон / © Associated Press

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський вже прибув до Рима, де, за даними ЗМІ, він також зустрінеться з Трампом.

Зеленський під оплески зайняв своє місце на поховальній церемонії Франциска.

Дата публікації 11:28, 26.04.25 Кількість переглядів 3 Зеленський під оплески зайняв своє місце на поховальній церемонії Франциска

Трамп і його дружина прилетіли на похорон Папи / © Associated Press

Нагадаємо, 21 квітня помер Папа Римський Франциск. Понтифіка лише нещодавно виписали з лікарні після лікування дихальної недостатності. Згодом у Ватикані повідомили, що причиною смерті Франциска стали інсульт і серцева недостатність. Також понтифік мав низку хронічних хвороб, зокрема дихальну недостатність та діабет другого типу.

© Associated Press