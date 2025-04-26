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У Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском — фото (оновлюється)
Провести Франциска в останню путь приїхали лідери іноземних держав, а також сотні тисяч вірян.
Сьогодні, 26 квітня, у Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском. Тисячі людей, серед них — світові лідери, збираються на площі Святого Петра, де відбудеться похоронна меса.
Після цього понтифіка поховають — уперше за 100 років за стінами Ватикану, у церкві Санта Марія Маджоре.
Труну із Франциском винесуть через головні двері для похорону під відкритим небом.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський вже прибув до Рима, де, за даними ЗМІ, він також зустрінеться з Трампом.
Зеленський під оплески зайняв своє місце на поховальній церемонії Франциска.
Нагадаємо, 21 квітня помер Папа Римський Франциск. Понтифіка лише нещодавно виписали з лікарні після лікування дихальної недостатності. Згодом у Ватикані повідомили, що причиною смерті Франциска стали інсульт і серцева недостатність. Також понтифік мав низку хронічних хвороб, зокрема дихальну недостатність та діабет другого типу.