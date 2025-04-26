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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском — фото (оновлюється)

Провести Франциска в останню путь приїхали лідери іноземних держав, а також сотні тисяч вірян.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Папа Римський помер

Папа Римський помер / © Associated Press

Сьогодні, 26 квітня, у Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском. Тисячі людей, серед них — світові лідери, збираються на площі Святого Петра, де відбудеться похоронна меса.

Після цього понтифіка поховають — уперше за 100 років за стінами Ватикану, у церкві Санта Марія Маджоре.

Труну із Франциском винесуть через головні двері для похорону під відкритим небом.

Підготовка до похорону / © Associated Press

Підготовка до похорону / © Associated Press

Джо Байден теж прибув на похорон / © Associated Press

Джо Байден теж прибув на похорон / © Associated Press

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський вже прибув до Рима, де, за даними ЗМІ, він також зустрінеться з Трампом.

Зеленський під оплески зайняв своє місце на поховальній церемонії Франциска.

Трамп і його дружина прилетіли на похорон Папи / © Associated Press

Трамп і його дружина прилетіли на похорон Папи / © Associated Press

Нагадаємо, 21 квітня помер Папа Римський Франциск. Понтифіка лише нещодавно виписали з лікарні після лікування дихальної недостатності. Згодом у Ватикані повідомили, що причиною смерті Франциска стали інсульт і серцева недостатність. Також понтифік мав низку хронічних хвороб, зокрема дихальну недостатність та діабет другого типу.

/ © Associated Press

© Associated Press

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