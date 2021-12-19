У Великій Британії батьки завдяки сайву очей на дитячій світлині дізналися про страшний діагноз

Батьки 6-місячної дитини з півночі Галла, Велика Британія, помітили дивне сяйво в очах своєї дочки Елли Сали на знімку. Перед тим вони помітили, що д итина вже мала хвороблий вигляд і погано їла. Пізніше вони дізналися про рідкісну форму раку.

Про це повідомляє Express.

У червні Наташа і Бен Міди вирішили відвезти шестимісячну дівчинку Еллу до лікарів. У неї діагностували ретинобластому - рідкісний дитячий рак, який вражає приблизно 44 дітей у Великій Британії на рік. У Елли виявили пухлину за обома очима, що, за даними медиків, трапляється лише в третині всіх випадків ретинобластоми. На момент діагнозу обидві сітківки Елли повністю відшарувалися. Окрім того, у дитини були також проблеми з диханням.

Мати дівчинки розповіла виданню, що Елла перша їхня дитина, тому вони не знали, що може бути незвичайним чи ні. Перші симптоми нездужання у дитини помітив батько. Дівчинці стало важко користуватися ложкою, а потім вона почала відмовлятися від їжі. Після цього батьки вирішили піти з дитиною до фахівця, який встановлює ретинобластому. Він підтвердив у дитини це захворювання.

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Мати дівчинки дізналася, що існує таке поняття, як "знак світіння" - це коли біла пляма на очах на фотографіях може бути ознакою раку.

"Від моменту встановлення діагнозу ми натрапили на фотографії, зроблені, коли їй було приблизно шість місяців, і на світлині побачили у її очах сяйво. Це таке жахливе відчуття, знати, що ці фотографії існують, але ми не знали, що вона так довго бореться з цією жахливою хворобою", - пригадала мати Елли.

Від моменту встановлення діагнозу Елла пройшла численні МРТ-сканування, щоб переконатися, що ретинобластома не вторглася в її зорові нерви і не поширилася з очей на інші частини тіла.

Як повідомляють фахівці, ретинобластома, як правило, вражає дуже маленьких дітей, але її наслідки продовжуються і в дорослому житті.

Нагадаємо, у Львові провели унікальне лікування раку кістки ноги у 12-річної дівчинки. Це вперше в Україні медики здійснили терапію препаратом Voraxaze (Вораксаз), що раніше ніколи не використовували в країні і який потрібно було ввозити за особливою процедурою.

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