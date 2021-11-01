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У Великій Британії після зіткнення двох поїздів зросла кількість постраждалих

У Великій Британії після зіткнення двох поїздів зросла кількість постраждалих

У Великій Британії після зіткнення двох поїздів зросла кількість постраждалих

twitter.com/NewsThisSecond

На щастя, в аварії ніхто не загинув.

Поліція графства Вілтшир на півдні Англії повідомила про зіткнення двох поїздів.

"Зараз ми перебуваємо на місці залізничної аварії за участю двох поїздів, що відбулася — ред.) між Андовером та Солсбері", — йдеться у повідомленні поліції у Twitter.

На місце події вирушили пожежна служба та швидка допомога.

Після інциденту 17 осіб, зокрема машиніст поїзда, було доставлено до лікарні. Британська транспортна поліція уточнила, що в аварії ніхто не загинув, інформує ВВС.

За даними The Guardian, на місці події, окрім рятувальних бригад, працюють близько півсотні пожежників.

Представник компанії Network Rail заявив, що незадовго задній вагон одного з поїздів зіткнувся з об'єктом на підході до станції Солсбері та зійшов із рейок. Потім інший поїзд зіштовхнувся із першим.

Рух поїздів дільницею, де сталося зіткнення, припинено.

Причини події наразі не встановлені.

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