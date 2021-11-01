У Великій Британії після зіткнення двох поїздів зросла кількість постраждалих

На щастя, в аварії ніхто не загинув.
Поліція графства Вілтшир на півдні Англії повідомила про зіткнення двох поїздів.
Tonight's statement from Inspector Mullah Hoque from @BTP, що є на цій incident, і ACFO Andy Cole from @DWFireRescue.— Wiltshire Police (@wiltshirepolice) October 31, 2021
Ви можете виконати both statements in full here https://t.co/qkgzCVFMew pic.twitter.com/l25Gk51hnv
"Зараз ми перебуваємо на місці залізничної аварії за участю двох поїздів, що відбулася — ред.) між Андовером та Солсбері", — йдеться у повідомленні поліції у Twitter.
На місце події вирушили пожежна служба та швидка допомога.
#BREAKING The Rail Accident Investigation Branch is responding to the incident in #Salisbury. pic.twitter.com/uWBTawQUrY— News This Second (@NewsThisSecond) October 31, 2021
Після інциденту 17 осіб, зокрема машиніст поїзда, було доставлено до лікарні. Британська транспортна поліція уточнила, що в аварії ніхто не загинув, інформує ВВС.
За даними The Guardian, на місці події, окрім рятувальних бригад, працюють близько півсотні пожежників.
British Transport Police:— News This Second (@NewsThisSecond) October 31, 2021
Officers є початком відповіді на incident на Fisherton Tunnel.
Число людей мають бути позбавлені, але невтішно не один ні. #Salisbury pic.twitter.com/t0ZNmBOh1d
Представник компанії Network Rail заявив, що незадовго задній вагон одного з поїздів зіткнувся з об'єктом на підході до станції Солсбері та зійшов із рейок. Потім інший поїзд зіштовхнувся із першим.
Рух поїздів дільницею, де сталося зіткнення, припинено.
Причини події наразі не встановлені.
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