У Великій Британії кур'єра вбила "чорна п'ятниця": його знайшли мертвим у авто

У Великій Британії через ажіотаж з покупками напередодні "чорної п'ятниці" ймовірно від перевиснаження помер 49-річний кур'єр. Його тіло знайшли у салоні автомобіля, яким він доставляв покупки.

Про це пише thesun.co.uk.

Через ажіотаж 49-річний Воррен Нортон працював по 14 годин 7 днів на тиждень. Це сталось через те, що британці масово скуповуються через знижки і служби з доставки пропонують кур'єрам працювати понаднормово.

Тіло Нортона знайшли у салоні його автомобіля Дартфорді. Спочатку колеги чоловіка думали, що він спить, проте коли той не реагував на звук, виявилось, що чоловік помер.

Колеги Нортона зазначають, що менеджери просять кур'єрів працювати більше норми через сплеск покупок у Великій Британії.

Чорна п'ятниця: інші надзвичайні випадки

На Заході під час "чорної п'ятниці" продавці пропонують великі знижки, а тому зростає різкий попит на товари.

Так, у місті Гувер штату Алабама, що у США, під час розпродажу до "чорної п’ятниці" у торговому центрі сталася перестрілка між двома хлопцями. Це не єдиний випадок, часто розпродажі закінчуються тиснявою, бійками та смертями, особливо у США, де знижки справді суттєві.

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